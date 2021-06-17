Библиотека МЭШ подготовила уроки и приложения для школьных каникул

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Библиотека «Московской электронной школы» (МЭШ) подготовила приложения и уроки, позволяющие получить новые знания на каникулах.

Так, урок-путешествие «Каникулы в Париже» расскажет о достопримечательностях столицы Франции.

Сценарий урока «Таинственное путешествие: от Тайницкой башни и обратно...» познакомит ребят с маршрутами из Москвы в Верону, Лондон и Копенгаген. Ученикам предложат квест, посвященный подземным ходам Тайницкой башни, дому Джульетты Капулетти и путешествию на парусных яхтах.

Урок Florida fun & Travelling is fun позволит школьникам побывать на солнечных пляжах Флориды узнать новые слова и завести дневник путешествий.

Урок «Нескончаемое лето впереди» посвящен биографии Рея Брэдбери и его известному произведению «Каникулы».

Урок «Квест по рассказам А.П. Чехова»расскажет о писателе-юмористе, его псевдонимах и знаменитой «лошадиной фамилии».

Библиотека «МЭШ» предлагает ребятам воспользоваться приложением, представляющее собой кроссворд с вопросами о грибах и их полезных свойствах. А приложение «Лесные ягоды» поможет научиться отличать полезные плоды от ядовитых и правильно их собирать, сообщает официальный сайт мэра Москвы.