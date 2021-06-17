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Инфекционист рассказал о роли вакцинации в борьбе с коронавирусом
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Инфекционист рассказал о роли вакцинации в борьбе с коронавирусом

Елена Фролова

Общество

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил важность соблюдения ограничений, введенных властями в целях борьбы с коронавирусом.

По мнению некоторых экспертов, при наступлении третьей волны пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге показатели госпитализации могут вдвое превысить значения второй волны. Это примерно соответствует двум тысячам заболевших в день.

В настоящее время в городе на Неве в больницу кладут по 800 граждан за сутки. Практически столько же было во время пика второй волны. Тогда максимальные значения доходили до тысячи человек в день. Точные прогнозы, по словам медика, дать сложно.

Как подчеркнул Георгий Викулов, в петербургском университете, занимающемся математическом моделированием, говорили о вероятном максимальном выявлении до 25 тысяч случаев заболевания за 24 часа в России на конец июня.

— Потенциально такое развитие событий имеет место быть. Чтобы не допустить этого, в Москве приняли решение об обязательной вакцинации сотрудников сфер, связанных с постоянным общением с людьми, — пояснил инфекционист.

По его словам, к такому в большей степени привело то, что люди пренебрегают санитарными условиями безопасности, отмечают «Невские новости».

В свою очередь, обозреватель Юрий Пронько назвал две причины, почему некоторые россияне не доверяют вакцинации. Несмотря на доступность нескольких вакцин от COVID-19, одни люди надеются на так называемый русский авось, а другие имеют своеобразный комплекс неполноценности перед «западной витриной», уверен эксперт.

Первое, по его мнению, является опасной позицией, чреватой осложнениями, а второе – имеет глубокую ментальную основу. Как подчеркнул Юрий Пронько, предубеждение о том, что все отечественное не значит качественное, берет свое начало в товарном дефиците советского периода, а также грамотной политики зарубежных маркетологов.

— По моему мнению, этот тезис не верен в ситуации пандемии. Российские ученые доказали и показали, что вакцина является эффективной. Их упущение заключается лишь в том, что они не смогли ее продвинуть, — подчеркнул Юрий Пронько.

По мнению эксперта, было бы эффективно, если бы гражданам демонстрировали палаты с реанимации, в которых находятся люди с тяжелой формой заболевания, отмечает «Царьград».

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