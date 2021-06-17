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Полицейские задержали жителя Подмосковья, изрезавшего ножом мужчину
Фото: Pexels

Полицейские задержали жителя Подмосковья, изрезавшего ножом мужчину

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Цимлянская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя столичного региона, который в ходе конфликта с мужчиной нанес тому множество ножевых ранений. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО в четверг, 17 июня.

Как удалось установить правоохранителям, на Цимлянской улице в Москве между двумя мужчинами разгорелась ссора. В ходе конфликта один из них вытащил нож и принялся наносить им удары оппоненту. От потери крови в результате множественных ранений тот потерял сознание. Наряд скорой помощи доставил пострадавшего в больницу.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 27-летнего жителя Подмосковья. В салоне его автомобиля был найден и нож, который направили на экспертизу. В настоящее время оперативники устанавливают всеобстоятельства произошедшего.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Решения суда мужчина будет дожидаться под стражей.

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