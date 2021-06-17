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Выставка плакатов о первом полете человека в космос открылась на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Выставка плакатов о первом полете человека в космос открылась на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ приглашает посетителей на выставку плакатов международного конкурса графического дизайна Gagarin Design Awards 2021, посвященного 60-летию первого полета человека в космос.

Вниманию зрителей будет представлено 50 работ студентов творческих вузов, фотохудожников, дизайнеров-графиков, художников-иллюстраторов. Среди них плакаты: «Первый навсегда», «Первая ласточка», «Гагарину посвящается!», «60 лет в космосе», «Поехали!», «Дорога в космос», «Стремление к полету» и другие.

Выставка работает до 16 июля, сообщается на сайте ВДНХ.

Ранее на Главной выставке страны открылась экспозиция «Герои России, какими их не видел никто».

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