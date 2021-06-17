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Москвичка осталась без денег, доверив знакомому покупку автомобиля
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Москвичка осталась без денег, доверив знакомому покупку автомобиля

Анастасия Колоскова

Происшествия

В полицию обратилась 36-летняя жительница Москвы, которую обманул знакомый, пообещав купить для нее автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 17 июня.

По словам женщины, в мае 2021 года молодой человек, которого она знала на протяжении пяти лет, предложил приобрести для нее автомобиль марки Mercedes по цене гораздо ниже рыночной.

Москвичка частями передала знакомому нужную для покупки сумму, после чего тот перестал выходить на связь и отключил телефон.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Сумма материального ущерба, причиненного женщине, уточняется.

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