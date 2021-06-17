Неадекватный мужчина переполошил жильцов столичного района, громя машину

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Россия, Москва, улица Зацепский Вал, 6/13с1 Карта всех событий

Неадекватный мужчина устроил ночной переполох среди жильцов многоэтажки в Замоскворечье, которые проснулись от громких звуков, доносящихся с улицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 17 июня.

Инцидент произошел на улице Зацепский Вал, дом 6/13, строение 1. Испуганные граждане позвонили в полицию, приняв звуки за выстрелы травматического пистолета. Полицейские, приехавшие на вызов, застали на месте 57-летнего мужчину, который наносил удары по припаркованной машине.

Гражданина доставили в отделение для составления административного протокола.

По данному факту проводится проверка.