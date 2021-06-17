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Сумку стоимостью 150 тысяч рублей похитили из автомобиля в центре Москвы
Фото: pixabay.com

Сумку стоимостью 150 тысяч рублей похитили из автомобиля в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Большой Козихинский переулок, 27с2 Карта всех событий

В полицию обратился 49-летний москвич, из салона автомобиля которого похитили сумку премиального бренда и спортивный костюм. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 17 июня.

По словам мужчины, он припарковал свой автомобиль марки Audi на ночь во дворе дома 27, строение 2, в Большом Козихинском переулке. Утром он обнаружил, что у машины разбито заднее стекло, а из салона пропала сумка премиального бренда за 150 тысяч рублей, а также спортивный костюм и кроссовки.

Общая сумма причиненного ущерба составила примерно 200 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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