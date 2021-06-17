В Кремле назвали темы переговоров Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

В Кремле прокомментировали итоги саммита России и США. Так, в правительстве РФ заявили, что Америка осознает отсутствие альтернативы Минским соглашениям.

Кроме того, в Кремле отметили, что президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с американским коллегой Джо Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

В совместном заявлении глав государств говорится, что Москва и Вашингтон придерживаются принципа, согласно которому из ядерной войны никто не сможет выйти победителем. Этот же тезис на аналогичной встрече в Женеве обозначили лидеры СССР и США в 1985 году, сообщается на сайте Кремля.

В среду, 16 июня, в Женеве состоялся саммит Россия — США. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.