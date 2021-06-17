Мужчина до смерти избил приятеля в ходе пьяной ссоры на западе Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего москвича, который до смерти забил знакомого. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Тело 29-летнего мужчины со следами множественных повреждений обнаружили случайные прохожие в ночь на 14 июня 2021 года около жилого дома на Проспекте Вернадского.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 32-летнего знакомого убитого. Во время допроса он признал свою вину. По словам мужчины, конфликт между ними разгорелся во время совместного распития спиртного.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.