Компания на территории «Технополиса «Москва» произвела детали для гоночных мотоциклов

гонки на мотоциклах / Фото: DEE TROY STUDIO

Научно-исследовательский центр UMATEX, работающий на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал композитные аксессуары для гоночных мотоциклов в преддверии международных соревнований по супербайку. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

— Компания является единственным производителем углеродного волокна в России, располагающим масштабными производственными мощностями по всей цепочке создания композитов, — добавил

генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Новые композитные обтекатели для мотоциклов позволяют повысить скоростные и аэродинамические характеристики. В создании композитного обвеса применяется дизайнерская ткань Airforce на основе углеродного волокна с уникальным рисунком, создающим эффект 3D в готовом изделии, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.