Доктор Румянцев: При купании не упускайте из виду детей и выбирайте чистые водоемы

Фото: Пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Купальный сезон открывается в Москве. Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев рекомендует родителям тщательно подходить к выбору мест для пляжного отдыха с детьми, следить за ними при купании и остерегаться чрезмерного пребывания на солнце.

— При купании родителям нужно обязательно следить за детьми, держать их на расстоянии «короткой» руки. Это важнейший пункт безопасности на воде, — сообщил Румянцев.

Второй важный пункт техники безопасности, по мнению Румянцева, — правильный выбор водоемов. Так, перед тем как отправляться на пляж, он рекомендует москвичам посмотреть список водоемов, разрешенных Роспотребнадзором для купания.

— Перед опубликованием этого списка специалисты ведомства берут пробы воды проводят оценку ее пригодности для купания. В водоемах, которые не прошли проверку, купаться может быть опасно, — добавил главный детский онколог-гематолог

Также эксперт дал советы по защите детей от солнца и гигиене.

— Важно защитить кожу ребенка от солнечных лучей солнцезащитным кремом, особенно подвержены воздействию дети с бледной кожей, веснушками, рыжим и светлым волосом. Дети при купании уже загорают, поэтому на берегу им лучше находиться в тени. Важно после купания в реках и озерах по возвращении домой тщательно вымыть ребенка. Это поможет избежать многих проблем, которые могут возникнуть после контакта с песком и водой, — отметил врач.

Ранее Румянцев неоднократно выступал за обеспечение всех детей до 18 лет в России бесплатными лекарствами. По его мнению, это станет возможным при увеличении финансирования здравоохранения в два раза.

Как сообщалось, по прогнозу Гидрометцентра, вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов к середине недели, москвичи смогут открыть купальный сезон. В 2021 году на территории города будет действовать 12 зон пляжного отдыха.