Евгений Попов о саммите в Женеве: Это бой без правил

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Российско-американские переговоры на высшем уровне с участием президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена проходят в сложной политической обстановке. Такое мнение высказал телеведущий Евгений Попов, освещающий переговоры лидеров России и Соединенных Штатов из Женевы.

— Путин и Байден встретились впервые за 10 лет. С тех пор очень многое изменилось в мире и геополитике, — отметил Попов.

По его мнению, после ухода предыдущего американского президента Дональда Трампа мировая дипломатическая система «поломалась».

— Сейчас абсолютно неясно, чего нам ждать от американской стороны. Фактически сейчас мы наблюдаем бой без правил, — заявил Попов.

— Я работаю на саммите в Женеве на вилле Ла Гранж и своими глазами наблюдаю за историческими переговорами, — рассказывает тележурналист.

По его мнению, саммит проходит в ситуации неопределенности.

— Раньше мы были уверены, что республиканцы настроены к нам недружелюбно: они сами открыто об этом заявляли, поэтому взаимодействовать с ними было сравнительно легко. Даже демократы, несмотря на враждебный настрой, улыбались нам в лицо. А сегодня в современной международной политике нет никаких правил, поэтому в этой встрече много противоречий. С одной стороны, любые договоренности на этом саммите могут потребовать от сторон поступиться частью своих национальных интересов. Однако такого просто не может быть! С другой стороны, все ждут каких-то итогов: ни американцам, ни нам нельзя уезжать без результатов, — подчеркнул Попов.

По словам журналиста, для каждой из стран очень важно попытаться вернуть отношения в конструктивное русло. Если ничего не изменится, последствия могут быть непредсказуемыми.

— К сожалению, ощущение, что отношения России и США достигли дна и мы живем на абсолютно разных планетах. Полагаю, что уже пора постараться понять друг друга, привести к единому знаменателю наши отношения. Важно определиться, как мы друг к другу относимся, — считает журналист.

Среди ключевых вопросов переговоров, по мнению Евгения Попова, — взаимоотношения с Украиной и строительство газопровода «Северный поток — 2». Обсуждая газопровод, России необходимо четко и однозначно обозначить свою роль и поставить американцев на место. Что касается Украины, то для нас красная линия будет проходить через принятие соседнего государства в НАТО.

— Посмотрим, какие красные линии у Байдена, главное, чтобы они не пересеклись с нашими, — подчеркнул Попов.