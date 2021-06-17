Инициатива депутата ГД Ирины Белых добавила школьникам баллы к ЕГЭ

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Инициатива депутата ГД Ирины Белых о начислении дополнительных баллов активным участникам проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» была поддержана на городском уровне.

Городской методический центр заключил соглашение с ресурсным центром «Мосволонтер» о выдаче личных книжек волонтера учащимся, успешно проявившим себя в проектах «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод». Этот шаг позволит учитывать результаты детей в качестве волонтерской деятельности, при этом самые активные из них смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

— Секрет популярности этих двух проектов, куратором которых является Ирина Белых, заключается в том, что участники осваивают важные умения, необходимые для многих профессий. Это современное лидерство, коммуникация на иностранных языках, навыки проведения исследовательской работы, анализа архивной информации, изучение истории Великой Отечественной войны и разработки эффективных презентаций. В процессе создания проектных работ и экскурсионных маршрутов по Москве учащиеся погружаются в культурное пространство города, знакомятся с ключевыми историческими событиями столицы, подвигами героев и современным обликом мегаполиса, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Дмитрий Покровский, директор ресурсного центра «Мосволонтер», подчеркнул, что включение участников патриотических и образовательных проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» в общегородское волонтерское движение станет значительной поддержкой для активных молодых москвичей.

— Вместе с «Мосволонтером» уже более 230 школ столицы участвуют в добровольческих проектах, а благодаря такой инициативе волонтеров истории и волонтеров культурного наследия станет больше, — сказал он.

Подписанное соглашение открывает большие возможности для реализации творческого потенциала школьников и студентов колледжей, а также для большей вовлеченности учащихся в поисково-исследовательскую работу. Собранные и уже опубликованные в рамках проекта «Мой район в годы войны» материалы имеют огромное значение для сохранения исторической памяти поколений. Комментируя подписание соглашения, депутат ГД Ирина Белых заявила:

— Я благодарна руководству Городского методического центра, ресурсного центра «Мосволонтер» и председателю Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерине Драгуновой за то, что моя инициатива была не просто поддержана, а рассмотрена в кратчайшие сроки. И уже в следующем учебном году активные участники и победители проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» получат личные волонтерские книжки, куда будут занесены их достижения.

Ранее депутат ГД, куратор проекта «Мой район в годы войны» Ирина Белых выступила с инициативой начислять дополнительные баллы к ЕГЭ победителям патриотических и образовательных проектов и засчитывать подобную деятельность в качестве волонтерской. Это добавит абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы.