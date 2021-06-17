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Движение транспорта будет перекрыто на участке Аминьевского шоссе с 19 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение транспорта будет перекрыто на участке Аминьевского шоссе с 19 июня

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий

Движение транспорта будет перекрыто на боковом проезде Аминьевского шоссе в районе Очаковского шоссе с 19 июня. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Отмечается, что данные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ. Перекрытие будет действовать до 15 августа.

Москвичей призвали учитывать эти изменения при планировании маршрута, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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