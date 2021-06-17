Движение транспорта будет перекрыто на участке Аминьевского шоссе с 19 июня
Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий
Движение транспорта будет перекрыто на боковом проезде Аминьевского шоссе в районе Очаковского шоссе с 19 июня. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Отмечается, что данные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ. Перекрытие будет действовать до 15 августа.
Москвичей призвали учитывать эти изменения при планировании маршрута, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».