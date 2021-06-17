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Таможенники пресекли контрабанду товаров на 100 миллионов рублей в Шереметьеве
Фото: Пресс-служба ФТС

Таможенники пресекли контрабанду товаров на 100 миллионов рублей в Шереметьеве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В московском аэропорту Шереметьево пресекли канал контрабанды драгоценностей и наручных часов из США на 100 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, в организованную преступную группу входили пять россиян, гражданин США, а также члены экипажей ряда авиакомпаний. Они нелегально перевозили наручные часы и ювелирные изделия известных брендов на протяжении года.

Таможенники пресекли контрабанду товаров на 100 миллионов рублей в ШереметьевеФото: Пресс-служба ФТС

Товар реализовывался в магазинах, а также жилых помещениях в столице, Московской области и Ростове-на-Дону. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили более сотни дорогостоящих наручных часов, более 50 ювелирных изделий и около 300 полудрагоценных и драгоценных камней, в том числе бриллиантов, изумрудов, сапфиров, рубинов. Помимо этого у подозреваемых изъяли 30 миллионов рублей наличными.

В отношении членов преступного сообщества возбудили уголовное дело за контрабанду ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

В пресс-службе ФТС отметили, что одного из подозреваемых россиян поместили под домашний арест, а остальных отпустили под подписку о невыезде.

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