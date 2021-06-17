Выставка «Неграфские Шереметевы» открылась в музее «Кусково»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей-усадьба «Кусково» представляет выставку «Неграфские Шереметевы». Экспозиция рассказывает о многочисленных представителях рода Шереметевых, относящихся к двум неграфским ветвям, идущим от двух младших братьев графа Бориса Петровича — Федора и Владимира.

Особое влияние родственные связи оказали на владельца усадьбы «Кусково» графа Сергея Дмитриевича Шереметева. Оставшись в раннем детстве без матери и находясь вдали от отца, он был воспитан бабушками и тетушками по материнской линии в окружении двоюродных сестер и братьев.

На выставке представлены редко показываемые живописные и графические портреты из собрания музея. Особого внимания заслуживают фотографии с подписями графа С. Д. Шереметева, а также старинные виды имений Михайловское и Покровское, некогда принадлежавших «неграфским Шереметевым».

Выставка открыта до 12 сентября, сообщается на сайте музея.