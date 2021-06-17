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Труп женщины обнаружили в комнате хостела в центре Москвы
Фото: moscow-live

Труп женщины обнаружили в комнате хостела в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Новорязанская улица Карта всех событий

В хостеле на Новорязанской улице в центре Москвы обнаружили тело женщины. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 17 июня.

По словам источника «ВМ», погибшую нашли в сидячем положении. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили. Предполагается, что женщина могла злоупотреблять спиртными напитками.

Как уточнила сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, погибшей было 59 лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — заключила Иванова.

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