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Названы продукты и напитки, которые не рекомендуется употреблять летом
Фото: Pexels

Названы продукты и напитки, которые не рекомендуется употреблять летом

Елена Фролова

Общество

Летом лучше всего не употреблять кофе, сладкие газированные напитки и фастфуд. Такого мнения придерживается врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ульяна Румянцева.

— Старайтесь избегать указанных продуктов и напитков, а также энергетиков. Дело в том, что сладкая газированная вода, кроме того что в ней содержится большое число калорий, опасна еще и тем, что может привести к обезвоживанию, — пояснила эксперт.

По его словам, содержащие кофеин напитки и энергетики повышают нагрузку на сердце. А в жаркую погоду этот важный человеческий орган итак работает с напряжением. По ее словам, с июня по август включительно рекомендуется убрать из рациона суши, ролы и другие блюда японской кухни, фастфуд и продукты, в приготовлении которых используются сырые яйца, отмечает РИАМО.

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