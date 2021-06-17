Караоке клуб MimoNot в столице могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер

Фото: пресс-служба ОАТИ

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 21А Карта всех событий

Столичный караоке-клуб «MimoNot» могут закрыть после рейда Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер. Об этом в среду, 17 июня, сообщил инспектор ОАТИ Константин Шабеко.

— Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией в ночь с 16 на 17 июня был проведен рейд по выявлению заведений, работающих после 23 часов. В ходе проведения контрольных мероприятий было установлено, что Караоке-клуб «MimoNot», расположенный по адресу ул. Профсоюзная 21А, продолжал обслуживать посетителей после 24 часов, — заявил он.

Инспектор отметил, что персонал клуба не содействовал проводимым действиям и закрыл входные двери. Сотрудники ОАТИ вместе с полицейскими в 00:30 взломали двери и зашли в помещение караоке, где обнаружили нарушения.

Владельца клуба могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если выяснится, что был причинен вред здоровью посетителей, в том числе из-за COVID-19, штраф увеличат до миллиона рублей, а «MimoNot» закроют на срок до 90 суток, утверждает Шабеко.

Также нарушения были выявлены в другом клубе «Choice Moscow», который принимал посетителей после 23:00.

Напомним, что, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, барам, ресторанам и прочим развлекательным заведениям с 13 июня запрещено обслуживать клиентов в ночное время — с 23:00 до 6:00.