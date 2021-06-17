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Мужчину ранили ножом в грудь у магазина на северо-востоке Москвы
Фото: mos.ru

Мужчину ранили ножом в грудь у магазина на северо-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Широкая улица, 31 Карта всех событий

Возле одного из магазинов в столичном районе Северное Медведково был обнаружен 20-летний парень с ножевым ранением груди. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 17 июня.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером в среду, 16 июня, в районе дома 31 по улице Широкой.

Бригада скорой помощи доставила молодого человека в больницу, где ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение груди, а также ранение левого легкого и гемоторакс.

По данному факту проводится проверка.

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