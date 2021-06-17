Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Безработному мужчине проломили голову на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Безработному мужчине проломили голову на юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Тёплый Стан, 10 Карта всех событий

Безработный мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами головы, которые он получил при невыясненных обстоятельствах. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 17 июня.

По данным ведомства, 35-летнего мужчину бригада скорой помощи забрала с адреса: улица Теплый Стан, дом 10 и доставила в больницу. В медицинском учреждении пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое кровоизлияние, перелом стенки глазницы, тяжелую контузию и повреждение зрительного нерва правого глаза.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам полиции, которые проводят проверку по данному факту.

Читайте также:
избиениетравмы головытравма
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте