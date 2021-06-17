Безработному мужчине проломили голову на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Тёплый Стан, 10 Карта всех событий

Безработный мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами головы, которые он получил при невыясненных обстоятельствах. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 17 июня.

По данным ведомства, 35-летнего мужчину бригада скорой помощи забрала с адреса: улица Теплый Стан, дом 10 и доставила в больницу. В медицинском учреждении пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое кровоизлияние, перелом стенки глазницы, тяжелую контузию и повреждение зрительного нерва правого глаза.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам полиции, которые проводят проверку по данному факту.