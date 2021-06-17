Знаки-лидеры: кому по гороскопу работодатели готовы платить больше

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Задатки лидера в сотрудниках всегда оцениваются выше, чем командных игроков. Некоторые знаки зодиака больше других наделены этими способностями. Соответственно им чаще предлагают высокие должности, за которые платят больше, чем рядовым сотрудникам. Кому повезло чуть больше других, «Вечерней Москве» рассказала астролог Елена Данилова.

— Положение Солнца в натальной карте отвечает за социальную реализацию и умение человека «светить» другим. И если главное светило находится в первом или десятом доме, в Овне или Козероге, таким людям важно быть на виду, проявлять свои организаторские способности. Их чаще замечают и продвигают по карьерной лестнице. Львы с сильным Солнцем задают высокие стандарты, но им может быть непросто работать под чьим-то началом, поэтому, почувствовав ущемление своих навыков, они могут уйти в собственный бизнес, — отметила астролог.

По мнению Даниловой, Овны и Скорпионы с сильным положением Марса в натальной карте также очень активны, энергичны, способны привести свою команду к успеху, показать хорошие результаты в политике. И их активность часто вознаграждается, неиссякаемый источник энергии замечают не только коллеги, но и руководители, поэтому повышают их чаще остальных, пояснила Данилова.

Как заметила эксперт, не всегда только упорство и целеустремленность играют исключительную роль при назначении кандидата на руководящую позицию. Талантливые коммуникаторы Близнецы с планетой-управителем Меркурий в первом или третьем доме, а также знаке Весов или седьмом доме смогут очень грамотно обосновать свое повышение, провести качественный анализ собственных достижений и договориться о продвижении по карьерной лестнице и увеличении зарплаты, считает астролог.

Стрельцы готовы трудиться на результат и делиться своими знаниями, поэтому, нанимая их, руководство компании точно не прогадает. Однако, по мнению астролога, для них большое значение имеет совпадение ценностей. Также Данилова добавила, что важнее всего «гореть» от своей деятельности и максимально реализовывать собственный потенциал. Тогда должность руководителя могут предложить даже тем знакам, которые не оказались в вышеперечисленном списке.