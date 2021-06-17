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Опасный уровень солнечного излучения ожидается в Москве в ближайшие дни
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Опасный уровень солнечного излучения ожидается в Москве в ближайшие дни

Михаил Алимов

Город

В период с 19 по 23 июня в Москве ожидается аномальная жара — воздух может прогреться до 33 градусов. Ультрафиолетовое излучение тоже будет высоким, поэтому стоит позаботиться о защите. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил Гидрометцентр.

— Солнца будет много, прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6–8, поэтому стоит позаботиться о защите кожи и глаз, стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня, — говорится в сообщении центра.

Также отмечается, что значение дневных столбиков термометра в эти дни будет близко к абсолютному максимуму.

Напомним, что на днях в Москву придет аномальная жара, после которой ожидаются освежающие грозовые дожди.

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