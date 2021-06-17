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Более 240 тысяч москвичей старше 60 лет получили бонусные карты после вакцинации
Фото: Владимир Смоляков, Вечерняя Москва

Более 240 тысяч москвичей старше 60 лет получили бонусные карты после вакцинации

Полина Долганова

Город

Более 240 тысяч москвичей старше 60 лет получили подарочную карту либо промокод на одну тысячу рублей после первой прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Суммарно участники поощрительной программы «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» заработали 240 миллионов баллов. Этими бонусами можно воспользоваться при покупке товаров в магазинах, которые являются спонсорами программы, пишет ТАСС.

Напомним, 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин запустил дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет.

Так, с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.

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