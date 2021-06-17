Более 240 тысяч москвичей старше 60 лет получили бонусные карты после вакцинации

Фото: Владимир Смоляков, Вечерняя Москва

Более 240 тысяч москвичей старше 60 лет получили подарочную карту либо промокод на одну тысячу рублей после первой прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Суммарно участники поощрительной программы «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» заработали 240 миллионов баллов. Этими бонусами можно воспользоваться при покупке товаров в магазинах, которые являются спонсорами программы, пишет ТАСС.

Напомним, 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин запустил дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет.

Так, с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.