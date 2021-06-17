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Хиты Уитни Хьюстон прозвучат на ВДНХ
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Хиты Уитни Хьюстон прозвучат на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения

Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы в Зеленый театр. 17 июня здесь прозвучат легендарные хиты Уитни Хьюстон.

На концерте «Посвящение Уитни Хьюстон: я буду любить тебя всегда» выступят Белинда Дэвидс и симфонический оркестр «Русская филармония».

Дэвидс исполнит любимые песни американской певицы: «I Will Always Love You», «I Have Nothing», «Run to You» из фильма «Телохранитель», «Queen of the Night», «When You Believe», «I’m Your Baby Tonight», «I Wanna Dance with Somebody» и другие хиты.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

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