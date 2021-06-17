Астрологи составили топ-3 худших свекровей по знаку зодиака

кадр из фильма «Если свекровь – монстр»

Чтобы узнать, с какой свекровью отношения могут не заладиться, астрологи считают, что нужно поинтересоваться, какой у нее знак зодиака.

Овен

С дамами этого знака бесполезно спорить — они всегда знают, что для их отпрыска будет лучше и их не переубедить. Овны всегда высказывают критику в лицо и стараются все контролировать, поэтому подход к к таким свекровям сможет найти девушка, которая умеет подстраиваться под окружающих — нужно найти подход и вызвать доверие у матери мужа, тогда отношения точно наладятся. Свекровь даже будет сама предлагать помощь.

Скорпион

Обычно представители этого знака стараются не нарушать чужих личных границ, но их настроение очень переменчиво. Скорпионы обидчивы, но отходчивы и могут высказать все о наболевшем в самый неожиданный момент. Однако этого не произойдет, если родители и молодожены будут жить отдельно, считают астрологи.

Рак

Представительницы этого знака всегда знают, что нужно делать детям, внукам и всем вокруг. Поэтому постоянная гиперопека от свекровей этого знака обеспечена. Также они очень любят критиковать невесток, а свой забытый день рождения не простят никогда, отмечает «Пятый канал».