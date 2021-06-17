Светлана Разворотнева призвала москвичей вакцинироваться

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Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева прокомментировала ситуацию с COVID-19, сложившуюся в Москве, и призвала москвичей прививаться. Вакцинацию она назвала актом проявления гражданской ответственности не только за собственную жизнь, но и за жизнь окружающих.

Общественница напомнила, что прошлогодний локдаун не просто парализовал жизнь страны, но и крайне негативно отразился на её экономике, поставив под вопрос благосостояние россиян. Повторное введение ограничительных мер приведет к еще более тяжелым социально-экономическим последствиям. При этом очевидно, что без массовой вакцинации сложностей не избежать, уверена она.

— Мы, к сожалению, очень быстро забыли, как не могли выйти из дома, как многие остались без работы, без средств к существованию. Государство в этой ситуации приложило максимальные усилия для того, чтобы ситуация стала управляемой: Россия одна из немногих стран, которым удалось нормализовать жизнь и снизить последствия. Трагично, что этот большой труд, а также героизм наших работников медицины, волонтеров, общественников не были поддержаны гражданами в полной мере, — сказала Светлана Разворотнева.

Правозащитница подчеркнула, что угроза общественному здоровью сохранится до тех пор, пока не будут привиты 70–80 процентов населения. Необходимо как можно скорее остановить пандемию, поэтому меры по обязательной вакцинации среди сотрудников предприятий сферы услуг и госслужащих, предложенные в столице Роспотребнадзором, она считает адекватными и поддерживает их.

— Члены моей семьи привились уже давно, в том числе и мои пожилые родители, которые из-за возраста находились в группе особого риска. Я призываю москвичей не пренебрегать своим здоровьем, не рисковать им. Защитите себя, своих близких и окружающих людей, пройдите вакцинацию! — заявила она.

Светлана Разворотнева уверена, что обществу необходимо проявить осознанность и прекратить распространение болезни. Также она напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности: носить маски и перчатки, придерживаться социальной дистанции. Для тех, кто не может оставаться в стороне и хочет помочь родному городу и людям в борьбе с COVID-19, работает сайт mosvolonter.ru. Зарегистрировавшись на нем, можно оказать поддержку сразу по нескольким направлениям. Это донорство крови и плазмы, помощь пожилым людям и гражданам на самоизоляции, а также поддержка вакцинации.