Специалист по лжи раскрыла истинные чувства Байдена на встрече с Путиным

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Первая встреча президентов России и Соединенных Штатов прошла под пристальным вниманием наблюдателей. Некоторые считают, что Владимир Путин выглядел на саммите победителем. Другие усмотрели в жестах и мимике глав государств их истинные эмоции. Специалист по распознаванию лжи, психолог Светлана Филатова рассказала, что попытались скрыть лидеры двух стран.

— Еще до рукопожатия Джо Байден стоял очень нерешительно. Об этом говорит положение его рук. Он сложил их в паховой области. Как правило, у мужчин данный жест используется тогда, когда они чувствуют себя неуверенно, — объяснила Светлана Филатова.

Эксперт также заметила, что глава Белого дома периодически озирался на Владимира Путина, ожидая момента, когда тот обратит на него внимание и они смогут обменяться рукопожатиями. И только когда зрительный контакт был пойман, участники встречи пошли на встречу друг другу. Поэтому можно сказать, что президент Соединенных Штатов пока неуверенно себя чувствует в роли лидера страны. Помимо этого, по словам специалиста, об этом говорит тот факт, что он сутулится, передает «Общественная служба новостей».

Светлана Филатова уверена в том, что поведение Джо Байдена свидетельствует о том, что он еще не освоился в новой должности.

Тем временем политолог-американист Рафаэль Ордуханян оценил то, как проходил саммит. По его мнению, не нужно ждать от этой беседы прорывных итогов, потому что американская сторона буквально навязала свою повестку для обсуждения.

Эксперт уверен, что власти Вашингтона не ждут от этой встречи сближения с Москвой, их целью было желание успокоить общественность внутри страны. По словам политолога, искаженную информацию о саммите передают и американские телеканалы.

— Подача новостей подается с точки зрения, какая мудрая тактика у Джо Байдена. Он начал диалог с вопросов о концентрации войск на украинской границе, чтобы разозлить собеседника, а после этого перешел к обсуждению американских проблем, — объяснил свою позицию Рафаэль Ордуханян.

При этом он считает, что в действительности эти темы не так важны для Штатов. Важно было вывести из равновесия президента России, чтобы потом уже обсуждать с ним важные вещи — «Северный поток — 2», кибератаки и другое, отмечает «Царьград».