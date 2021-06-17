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Суд отправил в колонию двух столичных наркоторговцев на 14 лет
Фото: СК РФ

Суд отправил в колонию двух столичных наркоторговцев на 14 лет

Юлия Павлушова

Происшествия

Солнцевский районный суд вынес приговор двум гражданам Таджикистана за попытку сбыта героина в столице. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, один из приезжих в апреле 2019 года получил от неустановленного соучастника преступления свыше 3,5 килограмма наркотика. Затем вместе с подельником он расфасовал вещество по упаковкам.

Мужчины хранили героин на съемной квартире и собирались продать его. Однако не успели этого сделать — их задержали оперативники.

Людмила Нефедова отметила, что суд приговорил сообщников к 14 годам и 14,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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