Суд отправил в колонию двух столичных наркоторговцев на 14 лет

Фото: СК РФ

Солнцевский районный суд вынес приговор двум гражданам Таджикистана за попытку сбыта героина в столице. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, один из приезжих в апреле 2019 года получил от неустановленного соучастника преступления свыше 3,5 килограмма наркотика. Затем вместе с подельником он расфасовал вещество по упаковкам.

Мужчины хранили героин на съемной квартире и собирались продать его. Однако не успели этого сделать — их задержали оперативники.

Людмила Нефедова отметила, что суд приговорил сообщников к 14 годам и 14,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.