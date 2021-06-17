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Заслуженный врач России озвучил единственный способ борьбы с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заслуженный врач России озвучил единственный способ борьбы с COVID-19

Елена Фролова

Общество

Ежедневный рост заболеваемости COVID-19 фиксируют специалисты в Московской области, а также в других регионах страны. Каким единственно действенным способом можно остановить пандемию, рассказал заслуженный врач России Владимир Круглый.

— Согласно законодательству, никто не может заставить или обязать кого-либо проходить вакцинацию. В главном законе страны не прописано никаких мер, которые можно было бы применить к человеку, если он не сделает прививку, поэтому об обязательной вакцинации речи не идет. Однако в условиях сложившейся в мире достаточно серьезной эпидемобстановки по эпидемиологическим показаниям нужно организовать масштабную иммунизацию, — объяснил Владимир Круглый.

По его словам, нашел подтверждение теоретический тезис о том, что прививка от COVID-19 является единственным способом прекращения пандемии. Это доказывает опыт многих стран, например, Израиля и Великобритании. Поэтому, по словам заслуженного врача, он считает оправданной вакцинацию для сотрудников ряда отраслей, в том числе тех, что постоянно контактируют с людьми, отмечает «Радио 1».

Тем временем врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о мутациях коронавируса.

— Поначалу, когда пандемия только начиналась, мутации COVID-19 были итальянскими, китайскими и так далее. Они больше были подвержены сезонным колебаниям. На них оказывала влияние инсоляция, — пояснил эксперт.

Он также пояснил, что летом 2020 года пандемия пошла на спад из-за относительно сухой погоды. А при повышении влажности и определенном расслаблении граждан снова начались вспышки заболеваемости, утверждает инфекционист.

— В Индии штамм появился еще в начале зимы, однако не было принято никаких мер по предотвращению его распространения, — добавил Евгений Тимаков.

Ситуация там усугубляется и антисанитарией, а также менталитетом граждан, которые не хотят прививаться, отмечает «Царьград».

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