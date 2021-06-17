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Пожар произошел в многоэтажке на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар произошел в многоэтажке на юге Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Чонгарский бульвар, 15 Карта всех событий

Пожар произошел в панельном доме на юге столицы. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание площадью 12 квадратных метров зафиксировали в здании на Чонгарском бульваре, 15. В квартире на 17 этаже загорелась кухня. Также огонь частично охватил комнату.

Пожару присвоили первый ранг сложности из пяти возможных. Огонь уже ликвидировали.

По данным источника «ВМ», пожарным пришлось вскрывать входную дверь, чтобы эвакуировать жильца квартиры.

Источник отметил, что в результате пожара пострадал один человек.

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