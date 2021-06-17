Захарова назвала предсказуемыми итоги саммита НАТО

Фото: МИД РФ

НАТО сохранил деструктивный подход в форме «сдерживания и диалога» с Москвой после саммита. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 17 июня.

По ее словам, результаты саммита, который прошел в Брюсселе в понедельник, 14 июня, были предсказуемы. Захарова отметила, что НАТО ведет подготовку к соперничеству с Китаем и «мечтает о глобальной роли».

— Позиция блока по России остается застывшей, сохраняется деструктивный, так называемый двойной подход в виде «сдерживания и диалога». Интересно, где у них такое срабатывало, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что альянс продолжает видеть в действиях России агрессию, что указывает на его пребывание в «придуманной реальности».

Захарова уточнила, что в итоговом коммюнике саммита G7 по отношению к России была выражена конфронтационная антироссийская риторика, что не будет способствовать оздоровлению атмосферы между Москвой и Западом.

Однако представитель МИД РФ отметила, что Москва услышала заявления НАТО о желании стабилизировать отношения с Россией, сделать их более предсказуемыми.

— Мы надеемся, это не пустые слова, а искреннее желание участников саммита, и мало того — они смогут подкрепить эти свои заявления конкретными практическими действиями, — отметила Захарова.

Она напомнила, что Москва готова к встречным шагам на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения, пишет РИА Новости.