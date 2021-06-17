Дептранс Москвы рассказал о системе вентиляции в столичном метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние пять лет воздуха на станциях московского метро стало на 30 процентов больше. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 17 июня.

— Мы практически полностью обновили старые вентшахты. Благодаря этому за последние пять лет воздуха на станциях стало на 30 процентов больше! — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в вентиляционных шахтах установлено более тысячи огромных вентиляторов. Летом их настраивают на отток воздуха, а зимой — на приток. Это, в частности, позволяет снизить температуру на станциях в теплое время года на два-три градуса.

Также для повышения комфорта работники метрополитена фиксируют часть дверей на станциях в открытом положении и снимают все «вторые» вестибюльные двери, отмечается в Telegram-канале департамента.