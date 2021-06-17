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Путин заявил, что образ Байдена в прессе не соответствует действительности
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что образ Байдена в прессе не соответствует действительности

Анастасия Волоснова

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что образ президента США Джо Байдена, который рисует российская и американская пресса, не имеет ничего общего с настоящим характером американского лидера. С соответствующим заявлением российский президент выступил в четверг, 17 июня.

При этом он добавил, что во время саммита с Байденом удалось определить ключевые позиции, по которым Россия и США могли бы сблизиться.

— Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес, — пояснил Путин.

Он уточнил, что к ключевым позициям можно отнести вопрос сдерживания гонки вооружений, пишет ТАСС.

Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве в среду, 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

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