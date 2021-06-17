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Дмитрий Саблин: Усиление контроля за оборотом оружия — одна из необходимых мер по защите граждан России
Фото: Семен Василевич

Дмитрий Саблин: Усиление контроля за оборотом оружия — одна из необходимых мер по защите граждан России

Павел Гриднев

Общество

Увеличение возраста покупателей оружия до 21 года и повышение ответственности за нелегальный оборот и незаконное изготовление оружия — эти и другие поправки в закон, принятые накануне Государственной думой РФ, необходимы для защиты граждан нашей страны, гарантии сохранности жизни людей, заявил депутат нижней палаты парламента Дмитрий Саблин.

— Контроль за оружием — необходимый шаг для защиты граждан нашей страны, гарантия сохранности жизни человека. Нельзя допускать, чтобы дети становились мишенью. Закон должен защитить право человека и гражданина чувствовать себя в безопасности, — сказал Дмитрий Саблин.

По его мнению, крайне важно регулировать, кто конкретно становится владельцем смертельного оружия. Он отметил, что трагические события в Казани не могут пройти без последствий, без выводов, которые необходимо сделать, «важно внимательно, придирчиво следить за тем, в чьи руки попадает оружие, как оно хранится, кто имеет к нему доступ».

В среду, 16 июня, депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому покупать огнестрельное охотничье и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны можно будет только с 21 года. Право на приобретение такого оружия до наступления этого возраста оставили отслужившим в армии, профессиональным охотникам и представителям коренных малочисленных народов для занятия традиционными промыслами.

Также накануне были приняты поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, направленные на усиление ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом и изготовлением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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