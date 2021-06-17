СМИ: Елизавета II осталась недовольна поведением Байдена

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Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в президенте США Джо Байдене после саммита G7. Об этом говорится в материале Daily Express.

В воскресенье, 13 июня, Байден с супругой летал в Великобританию, где встретился с Елизаветой II, которая пригласила пару на чай в Дубовую комнату. О своих впечатлениях от личной встречи с королевой американский лидер рассказал журналистам после саммита.

— Она была очень любезна, напомнила мне мою мать. Она спрашивала о президенте России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Спрашивала, на что похожа жизнь в Белом доме, — рассказал прессе Байден.

Королевский комментатор Молли Малшайн заявила, что у монархов есть протокол, по которому не одобряется раскрытие деталей личной беседы с королевой, поэтому у Байдена могут возникнуть серьезные проблемы.

Соведущий Малшайн Джо Дрейк уточнил, что американский лидер в целом является прямолинейным человеком, который часто допускает подобного рода оплошности.