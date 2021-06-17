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Астрологи назвали женщин по знаку зодиака, которые влюбляются в альфонсов
Фото: Pexels

Астрологи назвали женщин по знаку зодиака, которые влюбляются в альфонсов

Анастасия Волоснова

Общество

По словам астрологов, представительницы трех знаков зодиака склонны заводить отношения с альфонсами. Специалисты рассказали, почему женщины сознательно выбирают мужчин, которых приходится содержать.

Водолеи легко покупаются на уловки альфонсов, так как являются эмансипированными женщинами, которым не сложно разделить счет с мужчиной в ресторане. При этом чувствительные Водолеи готовы оказывать мужчинам и финансовую помощь, если услышат от спутника «трогательную» историю о том, как он потерял свои миллионы.

Сильные и властные Овны в душе всегда хотят заботы и любви со стороны партнеров. Представительниц данного знака зодиака могут обмануть обходительные альфонсы, которые сведут с ума свою новую возлюбленную и заставят ее оплачивать романтический ужин и совместный отпуск.

Скорпионы видят насквозь своих потенциальных партнеров, но с уважением относятся к профессионалам в своем деле. Умный, заботливый и эмоциональный альфонс сможет завоевать сердце и кошелек женщин-Скорпионов. Ради такого спутника представительницы данного знака зодиака будут готовы сделать многое в моральном и материальном плане, пишет 5-tv.ru.

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