Доктор Румянцев дал советы по защите от экстремальной жары

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Академик РАН, педиатр Александр Румянцев призвал москвичей в первую очередь охлаждать голову. Также профессор рекомендовал избегать прямых солнечных лучей и пить больше воды.

— Прежде всего необходимо возместить ту жидкость, которую теряет человеческий организм. Обычно взрослый человек должен потреблять не менее 2,5 литра жидкости в день, включая первые блюда. При температурах выше +30 градусов это количество нужно увеличить до 3 литров в день. Напитки могут быть разными, в том числе чай, фруктовый компот. Главное, чтобы они не были сладкими и газированными, — подчеркнул медик.

По словам Александра Румянцева, при высокой температуре воздуха нужно носить головные уборы и одежду из натурального хлопка и льна. Помимо этого, полезно принимать прохладную ванну или душ, погружая под воду голову. Людям старшего возраста Румянцев посоветовал сократить время пребывания под прямыми лучами солнца.

Румянцев отметил, что кондиционировать воздух в помещении лучше до температуры в пределах 19–21 градуса. Если кондиционера нет, надо использовать вентилятор. При этом врач призвал открывать окна и проветривать жилье, чтобы увеличить приток кислорода.

Синоптики обещали аномальную жару жителям европейской части России в ближайшие выходные. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что дневные температуры могут достичь +32. Это на четыре градуса выше климатической нормы.