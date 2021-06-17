Более 230 прожекторов задействуют для светового шоу у Музея Победы 22 июня

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 230 прожекторов задействуют для светового шоу в День памяти и скорби 22 июня в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе организации в четверг, 17 июня.

— 22 июня Музей Победы станет площадкой акции «Лучи Победы». В этом году она посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, — рассказали в музее.

Уточняется, что шоу в небе начнется в 22:00 и продлится несколько часов. Кроме того, освещено будет и главное здание МГУ, отмечает агентство городских новостей «Москва».