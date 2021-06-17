Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 230 прожекторов задействуют для светового шоу у Музея Победы 22 июня
Фото: АГН Москва

Более 230 прожекторов задействуют для светового шоу у Музея Победы 22 июня

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

Более 230 прожекторов задействуют для светового шоу в День памяти и скорби 22 июня в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе организации в четверг, 17 июня.

— 22 июня Музей Победы станет площадкой акции «Лучи Победы». В этом году она посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, — рассказали в музее.

Уточняется, что шоу в небе начнется в 22:00 и продлится несколько часов. Кроме того, освещено будет и главное здание МГУ, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также:
День памяти и скорбиМузей Победы на Поклонной гореакция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте