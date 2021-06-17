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Убившего двух женщин в Новой Москве заключили под стражу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Убившего двух женщин в Новой Москве заключили под стражу

Юлия Павлушова

Происшествия

Щербинский районный суд столицы заключил под стражу Н. Жумаева, которого обвиняют в убийстве двух женщин в Новой Москве.

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