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Убившего двух женщин в Новой Москве заключили под стражу
Щербинский районный суд столицы заключил под стражу Н. Жумаева, которого обвиняют в убийстве двух женщин в Новой Москве.
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