Сергей Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации в Москве из-за COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ситуация в столице стремительно ухудшается в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 июня.

— Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки, — рассказал глава города.

Собянин добавил, что столичные власти ожидали не роста, а снижения заболеваемости. Количество новых случаев в городе в пятницу, 18 июня может превысить девять тысяч, приводит слова мэра ТАСС.