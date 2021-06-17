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Сергей Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации в Москве из-за COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации в Москве из-за COVID-19

Иван Юминов

Город

Ситуация в столице стремительно ухудшается в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 июня.

— Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки, — рассказал глава города.

Собянин добавил, что столичные власти ожидали не роста, а снижения заболеваемости. Количество новых случаев в городе в пятницу, 18 июня может превысить девять тысяч, приводит слова мэра ТАСС.

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