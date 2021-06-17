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Мишустин сообщил о высоком росте заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мишустин сообщил о высоком росте заболеваемости COVID-19 в России

Анастасия Волоснова

Общество

Темпы роста распространения COVID-19 в России очень высокие. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в четверг, 17 июня.

— Темпы заражения в последнее время очень высокие, — заявил министр.

При этом необходимо обезопасить граждан России во время пандемии, уточнил Мишустин. По его словам, в настоящее время рано отменять антиковидные меры, так как они снижают число случаев COVID-19 и защищают россиян от вируса.

— Хочу еще раз обратить внимание глав регионов, люди должны получать всю информацию о том, насколько опасен коронавирус, как можно защитить себя и родных и где можно сделать прививки, — добавил Мишустин.

Он подчеркнул, что в РФ необходимо наращивать темпы вакцинации, пишет РИА Новости.

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