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Мурашко заявил, что число пациентов с COVID-19 выросло на 30 процентов за неделю
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Мурашко заявил, что число пациентов с COVID-19 выросло на 30 процентов за неделю

Анастасия Волоснова

Общество

В России число пациентов c COVID-19, находящихся под наблюдением врачей, выросло на 30 процентов. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в четверг, 17 июня.

— За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране на 30 процентов увеличилось количество заболевших, находящихся под наблюдением врачебного сообщества, — уточнил Мурашко.

По его словам, в больницы чаще стали поступать пациенты с COVID-19 в возрасте от 30 до 40 лет. В данной категории число заболевших выросло более чем 40 процентов.

Мурашко добавил, что схему лечения COVID-19 в России корректируют из-за появления новых вариантов течения заболевания. По его словам, формат лечения, над которым работают специалисты, войдет в новые рекомендации, пишет РИА Новости.

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