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Мужчину задержали в центре Москвы при попытке сбыта боевых наград
Фото: МВД

Мужчину задержали в центре Москвы при попытке сбыта боевых наград

Юлия Павлушова

Происшествия

Столичные полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Мужчина пытался сбыть награды на улице Арбат. Полицейские изъяли у него, в частности, четыре ордена «Отечественной войны», медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина».

Задержанный рассказал, что награды принадлежали родственнику его супруги.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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