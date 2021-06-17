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Тушинский суд вынес приговор матери, которая продала новорожденного сына
Фото: pixabay

Тушинский суд вынес приговор матери, которая продала новорожденного сына

Юлия Павлушова

Происшествия

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор 24-летней гражданке Украины, которая продала новорожденного сына. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, девушка, зная, что родит ребенка в ноябре 2020 года, разместила в интернете объявление о его продаже. На предложение «отреагировала» москвичка. Она и обратилась в полицию.

Вскоре девушка встретилась с «покупателями» в кафе на улице Лодочной и отдала им малыша за 500 тысяч рублей. После ее задержали.

Свою вину молодая мать признала полностью. Суд приговорил ее к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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