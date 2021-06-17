Омбудсмен назвал основание для отстранения непривитых работников в Москве

Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Основанием для отстранения без зарплаты непривитых от коронавируса работников в Москве являются требования Роспотребнадзора. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов в четверг, 17 июня.

— Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого, — рассказал омбудсмен.

Миронов добавил, что к бизнесу могут применить санкции, если он не сможет соблюдать данные требования. Компании вправе не допускать сотрудника без вакцины к работе и не платить ему зарплату, пока он не привьется, приводит слова омбудсмена РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 июня, подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.