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Омбудсмен назвал основание для отстранения непривитых работников в Москве
Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Омбудсмен назвал основание для отстранения непривитых работников в Москве

Иван Юминов

Город

Основанием для отстранения без зарплаты непривитых от коронавируса работников в Москве являются требования Роспотребнадзора. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов в четверг, 17 июня.

— Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого, — рассказал омбудсмен.

Миронов добавил, что к бизнесу могут применить санкции, если он не сможет соблюдать данные требования. Компании вправе не допускать сотрудника без вакцины к работе и не платить ему зарплату, пока он не привьется, приводит слова омбудсмена РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 июня, подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.

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