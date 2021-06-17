Сергей Собянин заявил, что город находится близко к более жестким решениям по ограничениям

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 600 коек для лечения COVID-пациентов заполняются в столице за два дня. Это соответствует мощности больницы в Коммунарке, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 июня.

— Пять дней назад у нас было около 13 тысяч коек, и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек, — подчеркнул глава города.

Сергей Собянин добавил, что в Москве развернуто 17 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, в ближайшее время их число превысит 20 тысяч. Вместе с тем он подчеркнул, что разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным.

— Все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям, — временным, но жестким решениям по ограничениям, — сказал мэр.

Глава Москвы отметил, что ситуацию удается сдерживать, поскольку система здравоохранения города накопила серьезный опыт и создала мощную медицинскую систему.