Белый дом заявил, что Байден бросил Путину вызов по ряду вопросов на встрече в Женеве

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент США Джо Байден бросил президенту России Владимиру Путину вызов по ряду вопросов на встрече в Женеве. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг, 17 июня.

В частности, Байден напрямую задал Путину вопросы, которые были связаны с соблюдением прав человека.

Кроме того, Вашингтон обрисовал Москве якобы «ясные пределы» действий, которые считает неприемлемыми в киберпространстве, добавил Салливан.

— Мы чувствуем, что мы завершили эту поездку общей с нашими союзниками стратегией и четко обозначили для России пределы и свои возможности, на тот случай, если они не предпримут действий против преступников, совершающих атаки (в киберпространстве) на объекты нашей критически важной инфраструктуры, — приводит РИА Новости слова советника президента США.

Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве в среду, 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.