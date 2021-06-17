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Астролог рассказала, как привлечь удачу в солнцестояние
Кадр из фильма Солнцестояние © Вольга

Астролог рассказала, как привлечь удачу в солнцестояние

Юлия Павлушова

Общество

Летнее солнцестояние, которое ожидается 20 и 21 июня, может помочь наполнить жизнь счастьем и успехом. О том, что нужно для этого сделать, рассказала астролог Алена Никольская.

По словам эксперта, в это время нужно быть открытым для мира, позитива и любви.

— Очень важно в эти дни побывать на свежем воздухе. Желательно, чтобы вы были в гармонии с природой. Если есть возможность, уезжайте за город, а если нет, то хотя бы сходите в парк или побудьте наедине с природой, — подчеркнула Алена Никольская.

В ночь с 20 на 21 июня можно разжечь костер. Кроме того, удачу может привлечь купание в природном водоеме. Желательно сделать это до восхода солнца.

— Затем нужно обязательно выйти на улицу и постоять босыми ногами на обычной земле, — сказала астролог.

Специалист добавила, что состояние земли в этот момент покажет, каким будет год. Если на ней будет роса — то он станет успешным. Если нет, то реализация запланированных идей потребует больших усилий.

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