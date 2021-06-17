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Мурашко заявил, что задачей россиян является вакцинация от COVID-19
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мурашко заявил, что задачей россиян является вакцинация от COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

Задачей каждого россиянина в настоящее время является вакцинация от коронавируса, чтобы можно было сохранить жизнь и здоровье родных. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг, 17 июня, на церемонии вручения премии «Призвание».

По его словам, граждане РФ должны поставить перед собой задачу — прийти на прививку от коронавируса ради близких.

— Сегодня наша с вами безопасность, как ни в какое другое время зависит от каждого гражданина. Формирование коллективного иммунитета, о котором мы говорим, — это уже не пустые слова, — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Мурашко ранее сообщал, что число пациентов с COVID-19 выросло на 30 процентов за неделю. Кроме того, он заявлял, что вакцина «Спутник Лайт» поступит в оборот через полторы недели.

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